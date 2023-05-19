Туркин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения06.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1887
Отец: Туркин Иван Андреевич
Мать: Туркина Сусанна Изотовна
Бракосочетание
06.11.1905
Бракосочетание
19.10.1908
Рождение ребёнка
10.09.1909
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Туркина Надежда Матвеевна
Рождение ребёнка
18.09.1911
Мать ребёнка: Туркина Надежда Матвеевна
Рождение ребёнка
24.11.1913
Сын: Туркин Меркурий Михайлович
Мать ребёнка: Туркина Надежда Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно