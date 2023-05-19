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Туркин Михаил Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1887

Отец: Туркин Иван Андреевич

Мать: Туркина Сусанна Изотовна

Бракосочетание
06.11.1905

Жена: Туркина Мария Александровна

Бракосочетание
19.10.1908

Жена: Туркина Надежда Матвеевна

Рождение ребёнка
10.09.1909

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Туркина Надежда Матвеевна

Рождение ребёнка
18.09.1911

Сын: Туркин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Туркина Надежда Матвеевна

Рождение ребёнка
24.11.1913

Сын: Туркин Меркурий Михайлович

Мать ребёнка: Туркина Надежда Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно