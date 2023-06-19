Иванов-Михайлов-Ефимов (Ерофеев) Симеон Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1900 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1901 ст.
Дочь: Ефимова-Иванова-Ерофеева Евдокия Симеоновна
Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна
Рождение ребёнка
06.09.1902 ст.
Дочь: Ефимова-Михайлова-Ерофеева Анна Симеоновна
Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна
Рождение ребёнка
01.03.1908 ст.
Рождение ребёнка
17.03.1909 ст.
Дочь: Ефимова-Михайлова-Ерофеева Дарья Симеоновна
Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна
Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.
Дочь: Ефимова-Михайлова-Ерофеева Мария Симеоновна
Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна
Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.
Дочь: Ефимова-Михайлова-Ерофеева Евфросиния Симеоновна
Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна
Рождение ребёнка
21.01.1914 ст.
Дочь: Ефимова-Михайлова-Ерофеева Мария Симеоновна
Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно