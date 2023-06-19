Иванов-Михайлов-Ефимов (Ерофеев) Симеон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов-Михайлов-Ефимов (Ерофеев) Симеон Михайлович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1900 ст.

Жена: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1901 ст.

Дочь: Ефимова-Иванова-Ерофеева Евдокия Симеоновна

Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1902 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова-Ерофеева Анна Симеоновна

Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1908 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов-Ерофеев Алексей Симеонович

Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1909 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова-Ерофеева Дарья Симеоновна

Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова-Ерофеева Мария Симеоновна

Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова-Ерофеева Евфросиния Симеоновна

Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1914 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова-Ерофеева Мария Симеоновна

Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов-Михайлов-Ерофеев Николай Симеонович

Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Марфа Агафоновна

Смерть
Неизвестно