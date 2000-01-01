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Завьялов Иван Николаевич

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Место рождения

поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация

Дата рождения

21.06.1877 ст.

Дата смерти

22.11.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1877 ст.

Отец: Завьялов Николай Никитич

Мать: Завьялова Марина Васильевна

поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Смерть
22.11.1877 ст.
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
Причина смерти: корь | 55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
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