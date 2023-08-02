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Голованева 1-й брак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мелания Калистратовна

Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Соломонида Калистратовна

Отец ребёнка: Голованев Калистрат Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованев Калистрат Михайлович

Смерть
Неизвестно