Борисова Таисия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисова Таисия Юрьевна

Борисова Таисия Юрьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.2021

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2021

Отец: Борисов Юрий Евгеньевич

Мать: Забелкина Светлана Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close