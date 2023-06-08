Кочнев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1988
Дочь: Кузьмичева Мария
Мать ребёнка: Кочнева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочнев Максим
Мать ребёнка: Кочнева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочнев Сергей
Мать ребёнка: Кочнева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочнев Виктор
Мать ребёнка: Кочнева ?