Кочнев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнев Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1988

Дочь: Кузьмичева Мария

Мать ребёнка: Кочнева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнев Максим

Мать ребёнка: Кочнева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнев Сергей

Мать ребёнка: Кочнева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнев Виктор

Мать ребёнка: Кочнева ?