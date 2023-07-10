Пахмутова Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахмутова Акулина Петровна

Пахмутова Акулина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахмутов Петр

Мать: ???

Смерть
Неизвестно