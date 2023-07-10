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Пахмутова Акулина Петровна
Пахмутова Акулина Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пахмутов Петр
Мать
???
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пахмутов Петр
Мать:
???
Смерть
Неизвестно
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