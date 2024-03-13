Müller Johann Mattheus — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Müller Johann Mattheus

Место рождения

Harpertshausen, Dieburg, Starkenburg, Hessen, Germany

Дата рождения

26.02.1717

Дата смерти

01.07.1794

Пол

Мужской

Отец

1687 г.р.

Мать

1685 г.р.

Жена

1720 г.р.
1723 г.р.

Дети

1740 г.р.
1743 г.р.
1745 г.р.
1748 г.р.
1752 г.р.
1753 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1717

Отец: Müller Johann Wilhelm

Мать: Müller Anna Barbara

Harpertshausen, Dieburg, Starkenburg, Hessen, Germany
Бракосочетание
1739

Жена: Müller Elisabeth

Semd, Strknb, H-Dr.
Рождение ребёнка
1740

Сын: Muller Johann Adam

Мать ребёнка: Müller Elisabeth

Semd, Strknb, H-Dr.
Рождение ребёнка
23.02.1743

Дочь: Eva Elisabetha

Мать ребёнка: Müller Elisabeth

Semd, Strknb, H-Dr.
Рождение ребёнка
26.06.1745

Сын: Müller Johann Georg

Мать ребёнка: Müller Elisabeth

Altheim, Kreis Dieburg, Grand Duchy of Hesse, German Empire
Рождение ребёнка
16.07.1748

Сын: Muller Johannes

Мать ребёнка: Müller Elisabeth

Altheim, Kreis Dieburg, Grand Duchy of Hesse, Germ
Рождение ребёнка
21.01.1752

Дочь: ?

Мать ребёнка: Müller Elisabeth

Altheim, Kreis Dieburg, Grand Duchy of Hesse, Germ
Бракосочетание
04.07.1752

Жена: Muller Maria Magdalena

Altheim, Dieburg, Starkenburg, Hessen, Germany
Рождение ребёнка
12.04.1753

Дочь: Anna Elisabetha

Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena

Altheim, Kreis Dieburg, Grand Duchy of Hesse, Germ
Рождение ребёнка
27.03.1756

Сын: Muller Johann Henrich

Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena

Altheim, Kreis Dieburg, Grand Duchy of Hesse, Germ
Рождение ребёнка
11.01.1758

Сын: Muller Johann Georg

Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena

Altheim, Kreis Dieburg, Grand Duchy of Hesse, Germ
Рождение ребёнка
07.06.1759

Дочь: Maria Margaretha

Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena

Altheim, Kreis Dieburg, Grand Duchy of Hesse, Germ
Рождение ребёнка
13.05.1761

Дочь: Anna Regina

Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena

Altheim, Kreis Dieburg, Grand Duchy of Hesse, Germ
Рождение ребёнка
04.06.1762

Сын: Muller Johann Conrad

Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena

Altheim, Kreis Dieburg, Grand Duchy of Hesse, Germ
Рождение ребёнка
29.11.1764

Сын: Muller Georg Ludwig

Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena

Altheim, Kreis Dieburg, Grand Duchy of Hesse, Germ
Рождение ребёнка
10.05.1766

Сын: Muller Johann Philipp

Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena

Altheim, Kreis Dieburg, Grand Duchy of Hesse, Germ
Рождение ребёнка
21.04.1768

Дочь: Elisabetha

Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena

Altheim, Kreis Dieburg, Grand Duchy of Hesse, Germ
Смерть
01.07.1794
Altheim, Kreis Dieburg, Grand Duchy of Hesse, German Empire
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