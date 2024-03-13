Müller Johann Mattheus
Место рожденияHarpertshausen, Dieburg, Starkenburg, Hessen, Germany
Дата рождения26.02.1717
Дата смерти01.07.1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Müller Johann Wilhelm
Мать: Müller Anna Barbara
Жена: Müller Elisabeth
Сын: Muller Johann Adam
Мать ребёнка: Müller Elisabeth
Дочь: Eva Elisabetha
Мать ребёнка: Müller Elisabeth
Сын: Müller Johann Georg
Мать ребёнка: Müller Elisabeth
Сын: Muller Johannes
Мать ребёнка: Müller Elisabeth
Дочь: ?
Мать ребёнка: Müller Elisabeth
Жена: Muller Maria Magdalena
Дочь: Anna Elisabetha
Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena
Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena
Сын: Muller Johann Georg
Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena
Дочь: Maria Margaretha
Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena
Дочь: Anna Regina
Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena
Сын: Muller Johann Conrad
Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena
Сын: Muller Georg Ludwig
Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena
Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena
Дочь: Elisabetha
Мать ребёнка: Muller Maria Magdalena