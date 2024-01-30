Кокорышкина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорышкина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорышкин Виктор Вячеславович

Отец ребёнка: Кокорышкин Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорышкина Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: Кокорышкин Вячеслав Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорышкин Вячеслав Васильевич

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