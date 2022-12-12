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Хамидабану Камалетдинова

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1886 ст.

Отец: Камалетдин Галимбеков

Мать: Хайриниса Фахритдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.07.1906 ст.

Муж: Бурханитдин Мухаметгалин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1907 ст.

Дочь: Бибифируза Бурханитдиновна

Отец ребёнка: Бурханитдин Мухаметгалин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1912 ст.

Сын: Шакир Бурханитдинович

Отец ребёнка: Бурханитдин Мухаметгалин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1914 ст.

Дочь: Фахрикамал Бурханитдинова

Отец ребёнка: Бурханитдин Мухаметгалин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1916 ст.

Сын: Абдулхаким Бурханитдинов

Отец ребёнка: Бурханитдин Мухаметгалин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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