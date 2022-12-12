Хамидабану Камалетдинова
Место рождения
Дата рождения13.05.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1886 ст.
Отец: Камалетдин Галимбеков
Мать: Хайриниса Фахритдинова
Бракосочетание
26.07.1906 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1907 ст.
Дочь: Бибифируза Бурханитдиновна
Отец ребёнка: Бурханитдин Мухаметгалин
Рождение ребёнка
14.02.1912 ст.
Отец ребёнка: Бурханитдин Мухаметгалин
Рождение ребёнка
11.03.1914 ст.
Дочь: Фахрикамал Бурханитдинова
Отец ребёнка: Бурханитдин Мухаметгалин
Рождение ребёнка
17.11.1916 ст.
Отец ребёнка: Бурханитдин Мухаметгалин
Смерть
Неизвестно