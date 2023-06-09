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Савинова Федосья Прокопьевна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1894

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Савинов Прокопий Дмитриевич

Мать: Кондакова-Савинова Мария Ивановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд