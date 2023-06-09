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Савинова Федосья Прокопьевна
Савинова Федосья Прокопьевна
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1894
Пол
Женский
Отец
Савинов Прокопий Дмитриевич
Мать
Кондакова-Савинова (Ворначёва) Мария Ивановна
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Савинов Прокопий Дмитриевич
Мать:
Кондакова-Савинова Мария Ивановна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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