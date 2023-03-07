Балычевъ Евсей
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Балычевъ Василий Калининъ
Мать: Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Балычевъ Осипъ
Мать ребёнка: Балычева Ирина Андрееева
Рождение ребёнка
03.03.1800
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Балычева Ирина Андрееева
Александровка
Рождение ребёнка
22.03.1805
Сын: Балычевъ Гаврила
Мать ребёнка: Балычева Ирина Андрееева
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балычева Ирина Андрееева
Смерть
1825
Александровка