Балычевъ Евсей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балычевъ Евсей

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Место рождения

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1765

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Балычевъ Василий Калининъ

Мать: Прасковья Гаврилова

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Балычевъ Осипъ

Мать ребёнка: Балычева Ирина Андрееева

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1800

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Балычева Ирина Андрееева

Александровка
Рождение ребёнка
22.03.1805

Сын: Балычевъ Гаврила

Мать ребёнка: Балычева Ирина Андрееева

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балычева Ирина Андрееева

Смерть
1825
Александровка
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