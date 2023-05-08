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Леонтьева Ольга Васильевна
Леонтьева Ольга Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Женский
Отец
Леонтьев Василий Иванович
1898 г.р.
Мать
Сорванова Марфа Петровна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Леонтьев Василий Иванович
Мать:
Сорванова Марфа Петровна
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