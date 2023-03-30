Леонтьев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Имянаречение
15.08.1898
Рождение
15.08.1898
Отец: Леонтьев Иван Аркадьевич
Мать: Василиса Григорьевна
Рождение ребёнка
?.08.1927
Дочь: Леонтьева Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
?.05.1930
Сын: Леонтьев Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
15.05.1932
Дочь: Леонтьева Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Сорванова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Леонтьев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Сорванова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Леонтьева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Сорванова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Вячеслав Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорванова Марфа Петровна
Смерть
Неизвестно