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Леонтьев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Имянаречение
15.08.1898
Рождение
15.08.1898

Отец: Леонтьев Иван Аркадьевич

Мать: Василиса Григорьевна

Рождение ребёнка
?.08.1927

Дочь: Леонтьева Тамара Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1930

Сын: Леонтьев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1932

Дочь: Леонтьева Евгения Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Леонтьев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Сорванова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Леонтьев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Сорванова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Леонтьева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Сорванова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорванова Марфа Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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