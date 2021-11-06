Шапошников Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1965
Дата смерти06.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1965
Отец: Иван Прокофьевич
Мать: Петрова Нина Осиповна
Рождение ребёнка
08.01.1987
Дочь: Олеся
Мать ребёнка: Шапошникова Елена Геннадьевна
Рождение ребёнка
26.11.1993
Дочь: Шапошникова Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Шапошникова Елена Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.2021