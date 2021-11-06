Шапошников Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошников Юрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1965

Дата смерти

06.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1965

Отец: Иван Прокофьевич

Мать: Петрова Нина Осиповна

Рождение ребёнка
08.01.1987

Дочь: Олеся

Мать ребёнка: Шапошникова Елена Геннадьевна

Рождение ребёнка
26.11.1993

Дочь: Шапошникова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Шапошникова Елена Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошникова Елена Геннадьевна

Смерть
06.11.2021
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