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Кузьмин Алексей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Иванов Кузьма Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Алексеевна

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Елизавета