Кузьмин Алексей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Иванов Кузьма Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Алексеевна
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Елизавета