Иванова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1863

Дочь: Кузьмина Стефанида

Отец ребёнка: Иванов Козьма

Рождение ребёнка
05.11.1865

Дочь: Кузьмина Екатерина

Отец ребёнка: Иванов Козьма

Рождение ребёнка
05.07.1867

Дочь: Иванова Юлия

Отец ребёнка: Иванов Козьма

Рождение ребёнка
02.10.1869

Сын: Кузьмин Алексей

Отец ребёнка: Иванов Козьма

Рождение ребёнка
05.01.1872

Дочь: Иванова Татьяна

Отец ребёнка: Иванов Козьма

Рождение ребёнка
06.06.1874

Сын: Кузьмин Измаил

Отец ребёнка: Иванов Козьма

Рождение ребёнка
13.04.1876

Дочь: Иванова Елена

Отец ребёнка: Иванов Козьма

Рождение ребёнка
03.08.1879

Сын: Кузьмин Лаврентий

Отец ребёнка: Иванов Козьма

Рождение ребёнка
22.07.1882

Дочь: Иванова Параскева

Отец ребёнка: Иванов Козьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Козьма

Смерть
Неизвестно
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