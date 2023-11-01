Иванова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1863
Дочь: Кузьмина Стефанида
Отец ребёнка: Иванов Козьма
Рождение ребёнка
05.11.1865
Дочь: Кузьмина Екатерина
Отец ребёнка: Иванов Козьма
Рождение ребёнка
05.07.1867
Дочь: Иванова Юлия
Отец ребёнка: Иванов Козьма
Рождение ребёнка
02.10.1869
Сын: Кузьмин Алексей
Отец ребёнка: Иванов Козьма
Рождение ребёнка
05.01.1872
Дочь: Иванова Татьяна
Отец ребёнка: Иванов Козьма
Рождение ребёнка
06.06.1874
Сын: Кузьмин Измаил
Отец ребёнка: Иванов Козьма
Рождение ребёнка
13.04.1876
Дочь: Иванова Елена
Отец ребёнка: Иванов Козьма
Рождение ребёнка
03.08.1879
Сын: Кузьмин Лаврентий
Отец ребёнка: Иванов Козьма
Рождение ребёнка
22.07.1882
Дочь: Иванова Параскева
Отец ребёнка: Иванов Козьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Козьма
Смерть
Неизвестно