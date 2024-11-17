Комаров гавриил викентьевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Комаров михаил гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Комаров александр гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Комарова мария гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно