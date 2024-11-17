Комаров гавриил викентьевич 23.03.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комаров гавриил викентьевич

Место рождения

Полевской, Полевской, Свердловская область

Дата рождения

23.03.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1858

Отец: Комаров викентий александров

Мать: Комарова елисавета николаева

Полевской, Полевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова анфиса олимпеева

Рождение ребёнка
1886

Сын: Комаров михаил гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Комаров александр гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Комарова мария гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Комаров иван гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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