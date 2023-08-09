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Плаксин Петр Иванович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 21.06.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.06.1815

Отец: Плаксин Иван Кузьмич

Мать: Плаксина Ирина Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Шапкина Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1845

Дочь: Плаксина Параскева Петровна

Мать ребёнка: Плаксина Устиния Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1852

Дочь: Плаксина Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Плаксина Устиния Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1855

Сын: Плаксин Давид Петрович

Мать ребёнка: Плаксина Устиния Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксина Устиния Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксина Ирина

Смерть
Неизвестно