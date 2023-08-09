Плаксин Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 21.06.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.06.1815
Отец: Плаксин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Шапкина Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1845
Дочь: Плаксина Параскева Петровна
Мать ребёнка: Плаксина Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
23.06.1852
Дочь: Плаксина Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Плаксина Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
27.06.1855
Мать ребёнка: Плаксина Устиния Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плаксина Ирина
Смерть
Неизвестно