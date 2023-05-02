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Лапшин Александр Федорович
Лапшин Александр Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Лапшин Федор Петрович
1897 г.р.
Мать
Лапшина Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Лапшин Федор Петрович
Мать:
Лапшина Мария
Смерть
1942
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