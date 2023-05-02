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Лапшин Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Лапшин Федор Петрович

Мать: Лапшина Мария

Смерть
1942