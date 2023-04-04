Казмина (Казмина) Елена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти12.03.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Казмин Матфей Иванов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Казмин Борис Матфеев
Отец ребёнка: Казмин Матфей Иванов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Фекла Матфеева
Отец ребёнка: Казмин Матфей Иванов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Казмин Матфей Иванов
Рождение ребёнка
01.08.1804
Дочь: Анна Матфеева
Отец ребёнка: Казмин Матфей Иванов
Рождение ребёнка
10.12.1806
Дочь: Параскева Матфеева
Отец ребёнка: Казмин Матфей Иванов
Смерть
12.03.1838
Пятницкое, Краснинский муниципальный район, Липецкая область