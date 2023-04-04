Казмина (Казмина) Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казмина (Казмина) Елена Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

12.03.1838

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Казмин Аверкий Матфеев

Отец ребёнка: Казмин Матфей Иванов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Казмин Борис Матфеев

Отец ребёнка: Казмин Матфей Иванов

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Фекла Матфеева

Отец ребёнка: Казмин Матфей Иванов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Казмин Василий Матфеев

Отец ребёнка: Казмин Матфей Иванов

Рождение ребёнка
01.08.1804

Дочь: Анна Матфеева

Отец ребёнка: Казмин Матфей Иванов

Рождение ребёнка
10.12.1806

Дочь: Параскева Матфеева

Отец ребёнка: Казмин Матфей Иванов

Смерть
12.03.1838
Пятницкое, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
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