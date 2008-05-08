Суворов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1947
Дата смерти08.05.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1947
Отец: Суворов Григорий
Мать: Роза
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.05.2008