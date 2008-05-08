Суворов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1947

Дата смерти

08.05.2008

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1947

Отец: Суворов Григорий

Мать: Роза

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.05.2008
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