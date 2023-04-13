Тихоренко (Оболенский) Игорь Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1968
Отец: Тихоренко Виктор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1994
Сын: Тихоренко Владислав Игоревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.2001
Дочь: Тихоренко Виктория Игоревна
Мать ребёнка: не указана
Харьков, Харківська область