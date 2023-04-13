Тихоренко (Оболенский) Игорь Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихоренко (Оболенский) Игорь Викентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1968

Отец: Тихоренко Виктор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1994

Сын: Тихоренко Владислав Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.01.2001

Дочь: Тихоренко Виктория Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Харьков, Харківська область