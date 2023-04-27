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Herzog von Anhalt-Zerbst Siegfried I

Место рождения

Anhalt Deutschland(HRR)

Дата рождения

1230

Дата смерти

25.03.1298

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1230

Отец: Von Anhalt-Zerbst Heinrich I

Мать: Fürstin Von Anhalt Irmingard

Anhalt Deutschland(HRR)
Бракосочетание
17.10.1259

Жена: Bjälboätten Katerina Birgersdotter

Рождение ребёнка
1260

Сын: Von Anhalt Albrecht

Мать ребёнка: Bjälboätten Katerina Birgersdotter

Anhalt-Zerbst
Рождение ребёнка
Около 1266

Дочь: Von Anhalt-Zerbst Jutta

Мать ребёнка: Bjälboätten Katerina Birgersdotter

Работа или профессия
Неизвестно
Greve
Смерть
25.03.1298