Herzog von Anhalt-Zerbst Siegfried I
Место рожденияAnhalt Deutschland(HRR)
Дата рождения1230
Дата смерти25.03.1298
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1230
Anhalt Deutschland(HRR)
Бракосочетание
17.10.1259
Рождение ребёнка
1260
Сын: Von Anhalt Albrecht
Мать ребёнка: Bjälboätten Katerina Birgersdotter
Anhalt-Zerbst
Рождение ребёнка
Около 1266
Дочь: Von Anhalt-Zerbst Jutta
Мать ребёнка: Bjälboätten Katerina Birgersdotter
Работа или профессия
Неизвестно
Greve
Смерть
25.03.1298