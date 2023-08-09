Шниткин Ефим Титович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти01.12.1870 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1848 ст.
Дочь: Яночкина Ульяна Ефимовна
Мать ребёнка: Шниткина Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
23.06.1849 ст.
Мать ребёнка: Шниткина Наталья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1870 ст.