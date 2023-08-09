Шниткин Ефим Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШниткин Ефим Титович

Шниткин Ефим Титович

Место рождения

Лопатово, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

01.12.1870 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1848 ст.

Дочь: Яночкина Ульяна Ефимовна

Мать ребёнка: Шниткина Наталья Кирилловна

Лопатово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.06.1849 ст.

Сын: Шниткин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Шниткина Наталья Кирилловна

Лопатово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шниткина Наталья Кирилловна

Смерть
01.12.1870 ст.
Лопатово, Себежский муниципальный район, Псковская область