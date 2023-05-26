Дмитриченко Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриченко Борис

Дмитриченко Борис

Место рождения

Lauderi Parish, Latvia

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Дмитриченко (dmitricenko) Филипп

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение
Около 1870

Отец: Дмитриченко Иван

Мать: не указана

Lauderi Parish, Latvia
Рождение ребёнка
1870

Сын: Дмитриченко Тихон

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриченко Исак

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриченко Иван

Мать ребёнка: Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Сатка