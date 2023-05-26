Дмитриченко Борис
Место рожденияLauderi Parish, Latvia
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Дмитриченко (dmitricenko) Филипп
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение
Около 1870
Отец: Дмитриченко Иван
Мать: не указана
Lauderi Parish, Latvia
Рождение ребёнка
1870
Сын: Дмитриченко Тихон
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриченко Исак
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриченко Иван
Мать ребёнка: Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Сатка