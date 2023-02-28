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Галискин Алексей Григорьев

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1775

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Григорий Артемов

Мать: ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.09.1798

Жена: Галискина Дария Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.01.1802

Сын: Галискин Максим Алексеев

Мать ребёнка: Галискина Дария Матвеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
1806
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
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