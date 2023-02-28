Галискин Алексей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Григорий Артемов
Мать: ?
Бракосочетание
20.09.1798
Жена: Галискина Дария Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.01.1802
Мать ребёнка: Галискина Дария Матвеева
Смерть
1806