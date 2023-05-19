Некрасова (Скоморохова) Екатерина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Скоморохов Матвей Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1845
Рождение ребёнка
01.07.1851
Дочь: Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1852
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1854
Сын: Некрасов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1855
Дочь: Некрасова Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1856
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1858
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1861
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно