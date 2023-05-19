Некрасова (Скоморохова) Екатерина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Скоморохова) Екатерина Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Скоморохов Матвей Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1845

Муж: Некрасов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1851

Дочь: Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.08.1852

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1854

Сын: Некрасов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1855

Дочь: Некрасова Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1856

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.02.1858

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1861

Сын: Некрасов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно