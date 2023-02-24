Щеулова Матрена Семеновна
Место рожденияСело Шемурша , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Семен Миронович
Мать: не указана
Село Шемурша , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
13.02.1878
Рождение ребёнка
1878
Сын: Щеулов (однодворец) Василий Иванович
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Федорович
Рождение ребёнка
25.06.1880
Сын: Щеулов (однодворец) Андрей Иванович
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Федорович
Смерть
Неизвестно