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Щеулова Матрена Семеновна

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Место рождения

Село Шемурша , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Семен Миронович

Мать: не указана

Село Шемурша , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
13.02.1878

Муж: Щеулов (однодворец) Иван Федорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Щеулов (однодворец) Василий Иванович

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Федорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1880

Сын: Щеулов (однодворец) Андрей Иванович

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Федорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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