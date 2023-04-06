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Дощечкин Василий Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1852

Жена: Дощечкина Александра Парфентьева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого кр-н Василий Ильин Дощечкин, православного исповедания, первым браком 19, невеста - девица Александра Парфентьева Кувыркина, дочь села Великого крестьянина Парфентия Петрова, пра... Показать все
Смерть
Неизвестно
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