Дощечкин Василий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1852
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого кр-н Василий Ильин Дощечкин, православного исповедания, первым браком 19, невеста - девица Александра Парфентьева Кувыркина, дочь села Великого крестьянина Парфентия Петрова, пра... Показать все
Смерть
Неизвестно