Мамонова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мамонова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Мамонов Семен Евдокимович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Мамонов Семен Евдокимович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Мамонов Семен Евдокимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мамонова Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Мамонов Семен Евдокимович
Смерть
Неизвестно