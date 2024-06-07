Мамонова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонов Семен Евдокимович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мамонова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Мамонов Семен Евдокимович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Мамонов Егор Семенович

Отец ребёнка: Мамонов Семен Евдокимович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Мамонов Иван Семенович

Отец ребёнка: Мамонов Семен Евдокимович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мамонова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Мамонов Семен Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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