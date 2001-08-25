Пименова Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2001

Отец: Пименов Сергей Александрович

Мать: Силаева Надия Шавкятовна

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