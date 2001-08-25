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Пименова Екатерина Сергеевна
Пименова Екатерина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.08.2001
Пол
Женский
Отец
Пименов Сергей Александрович
1979 г.р.
Мать
Силаева (Мавлютова) Надия Шавкятовна
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2001
Отец:
Пименов Сергей Александрович
Мать:
Силаева Надия Шавкятовна
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