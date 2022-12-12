Павловская (Голашева) Анна Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти2004
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павловский Александр Антонович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павловская Алла Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павловская Томара Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павловский Анатолий Антонович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павловская Галина Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2004