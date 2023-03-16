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Клименко Евдоким Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Клименко Максим Монуйлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Клименко Ирина Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Клименко Наталья Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Клименко Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Клименко Иван Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Клименко Федор Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Клименко Елезавета Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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