Клименко Евдоким Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Клименко Максим Монуйлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Клименко Ирина Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Клименко Наталья Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Клименко Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Клименко Иван Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Клименко Федор Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Клименко Елезавета Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно