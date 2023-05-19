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Темников Федор Максимов

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Темников Никандр Федоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Темников Владимир Федоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Дометiй Федоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Гурьян Федоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Василiй Федоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно