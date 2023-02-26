Нелида Игнатова
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1806
Муж: Терехов Иван Никитин
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1817
Сын: Терехов Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Терехов Иван Никитин
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно