Нелида Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелида Игнатова

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1806

Муж: Терехов Иван Никитин

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1817

Сын: Терехов Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Терехов Иван Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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