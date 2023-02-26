(Шумилина) Гликерия Александрова
Место рожденияд.Сенино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.10.1912
Дата смерти16.07.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1912
д.Сенино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.07.1913
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище