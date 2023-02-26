(Шумилина) Гликерия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шумилина) Гликерия Александрова

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Место рождения

д.Сенино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.10.1912

Дата смерти

16.07.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1912

Отец: Шумилин Александр Яковлевич

Мать: Шумилина Наталья (Иванова)

д.Сенино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.07.1913
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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