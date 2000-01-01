Михеев Андрей Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Андрей Агапович

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Место рождения

Zabeška

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
1934 г.р.
1937 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Zabeška
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Наталья Сысоевна

Zabeška
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Михеева Наталья Сысоевна

Zabeška
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Наталья Сысоевна

Zabeška
Рождение ребёнка
1934

Сын: Михеев Тит Андреевич

Мать ребёнка: Михеева Наталья Сысоевна

Zabeška
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Михеева Наталья Сысоевна

Zabeška
Работа или профессия
Неизвестно
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