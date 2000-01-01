Михеев Андрей Агапович
Место рожденияZabeška
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Zabeška
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михеева Наталья Сысоевна
Zabeška
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Михеева Наталья Сысоевна
Zabeška
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михеева Наталья Сысоевна
Zabeška
Рождение ребёнка
1934
Сын: Михеев Тит Андреевич
Мать ребёнка: Михеева Наталья Сысоевна
Zabeška
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Михеева Наталья Сысоевна
Zabeška
Работа или профессия
Неизвестно