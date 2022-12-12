Васинская (Лукинская) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасинская (Лукинская) Васса Ивановна

Васинская (Лукинская) Васса Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукинский Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1872

Дочь: Афанасия Спиридоновна

Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.01.1873

Дочь: Татьяна Спиридоновна

Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.09.1874

Сын: Васинский Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.08.1876

Дочь: Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.12.1877

Дочь: Пелагея Спиридоновна

Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.04.1879

Дочь: Ирина Спиридоновна

Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.04.1880

Дочь: Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Васинский Аким Спиридонович

Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васинский Афанасий Спиридонович

Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васинская Спиридон Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close