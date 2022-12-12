Васинская (Лукинская) Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукинский Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1872
Дочь: Афанасия Спиридоновна
Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович
Рождение ребёнка
13.01.1873
Дочь: Татьяна Спиридоновна
Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович
Рождение ребёнка
19.09.1874
Сын: Васинский Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович
Рождение ребёнка
14.08.1876
Дочь: Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович
Рождение ребёнка
07.12.1877
Дочь: Пелагея Спиридоновна
Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович
Рождение ребёнка
23.04.1879
Дочь: Ирина Спиридоновна
Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович
Рождение ребёнка
01.04.1880
Дочь: Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Васинский Аким Спиридонович
Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васинский Афанасий Спиридонович
Отец ребёнка: Васинская Спиридон Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно