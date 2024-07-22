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Шмаков Павел Никифорович

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.12.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1865 ст.

Отец: Шмаков Никифор Григорьевич

Мать: Шмакова Марфа Ефимовна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
12.12.1865 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Юмской волости починка Новиковского из русских Василий Кириллов Шмаков
Смерть
Неизвестно

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