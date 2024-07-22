Шмаков Павел Никифорович
Место рождения
Дата рождения07.12.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1865 ст.
Отец: Шмаков Никифор Григорьевич
Мать: Шмакова Марфа Ефимовна
Крещение
12.12.1865 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Юмской волости починка Новиковского из русских Василий Кириллов Шмаков
Смерть
Неизвестно