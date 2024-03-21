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Кузнецова Лукерья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Трофим Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Кузнецов Николай Трофимович

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Кондратьевич

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Кузнецова) Марья Трофимовна

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Кондратьевич

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1805

Сын: Кузнецов Яков Трофимович

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Кондратьевич

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.01.1808

Сын: Кузнецов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Кондратьевич

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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