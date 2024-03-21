Кузнецова Лукерья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Кузнецов Николай Трофимович
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Кузнецова) Марья Трофимовна
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Кондратьевич
Рождение ребёнка
28.11.1805
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Кондратьевич
Рождение ребёнка
15.01.1808
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Кондратьевич
Смерть
Неизвестно