Андронова Евдокия Александрова
Место рожденияВологодская губ, Грязовецкий уезд, д. Гридино
Дата рождения14.03.1898
Дата смерти24.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1898
Отец: Яковлев Александр Философич
Мать: Марфа Павлова
Вологодская губ, Грязовецкий уезд, д. Гридино
Бракосочетание
Между 1919 и 1921
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.01.1928
Сын: Андронов Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Андронов Михаил Евгеньевич
Тимонино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.05.1983
Вологда, город Вологда, Вологодская область