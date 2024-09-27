Андронова Евдокия Александрова 14.03.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАндронова Евдокия Александрова

Андронова Евдокия Александрова

Место рождения

Вологодская губ, Грязовецкий уезд, д. Гридино

Дата рождения

14.03.1898

Дата смерти

24.05.1983

Пол

Женский

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1898

Отец: Яковлев Александр Философич

Мать: Марфа Павлова

Вологодская губ, Грязовецкий уезд, д. Гридино
Бракосочетание
Между 1919 и 1921

Муж: не указан

Рождение ребёнка
04.01.1928

Сын: Андронов Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Андронов Михаил Евгеньевич

Тимонино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.05.1983
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.