Pääro (Lasn) Annely — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pääro (Lasn) Annely

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Lasn ?

Мать: Lasn Galina