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Сединкин Адриан Алексиев

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

24.08.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1815

Отец: Сединкин Алексей Артемьев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.05.1835

Жена: Сединкина Феврония Васильева

Рождение ребёнка
20.09.1836

Сын: Сединкин Михаил Андрианов

Мать ребёнка: Сединкина Феврония Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1837

Дочь: Надежда Адрианова

Мать ребёнка: Сединкина Феврония Васильева

Рождение ребёнка
09.12.1839

Дочь: Анна Адрианова

Мать ребёнка: Сединкина Феврония Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно