Сединкин Адриан Алексиев
Место рождения
Дата рождения24.08.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1815
Отец: Сединкин Алексей Артемьев
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1835
Рождение ребёнка
20.09.1836
Сын: Сединкин Михаил Андрианов
Мать ребёнка: Сединкина Феврония Васильева
Рождение ребёнка
Около ?.08.1837
Дочь: Надежда Адрианова
Мать ребёнка: Сединкина Феврония Васильева
Рождение ребёнка
09.12.1839
Дочь: Анна Адрианова
Мать ребёнка: Сединкина Феврония Васильева
Смерть
Неизвестно