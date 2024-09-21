Шпенкова Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Сын: Шпенков Меглин Васильевич
Отец ребёнка: Шпенков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Шпенков Василий Иванович
(ист.ЦАНО, ф.60, оп.239а, д.32, л.867).
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Шпенков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно