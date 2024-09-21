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Шпенкова Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпенков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Шпенков Меглин Васильевич

Отец ребёнка: Шпенков Василий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шпенков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шпенков Василий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.60, оп.239а, д.32, л.867).
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шпенков Клим Васильевич

Отец ребёнка: Шпенков Василий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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