Соломонида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти20.05.1813
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Иван Акимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Егоров
Упоминание
Неизвестно
1782 – 37, взята того же погоста Ивинской волости деревни Юшковской и Федоровской, у крестьянина Ивана Акимова, 1795 - 50, ИВ 1809 – вдова, 65
Смерть
20.05.1813
67 лет, натуральною болезнею