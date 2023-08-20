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Соломонида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

20.05.1813

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Иван Акимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Егоров

Упоминание
Неизвестно
1782 – 37, взята того же погоста Ивинской волости деревни Юшковской и Федоровской, у крестьянина Ивана Акимова, 1795 - 50, ИВ 1809 – вдова, 65
Смерть
20.05.1813
67 лет, натуральною болезнею