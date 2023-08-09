Суворова Елена Матвеевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1887 ст.
Дата смерти20.06.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
17.05.1887 ст.
дата крещения - 18.05.1887 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Казенного ведомства села Рождествина крестьянин Егор Трофимов Суворов (тоже) и ... Показать все
Смерть
20.06.1887 ст.
дата погребения - 23.06.1887 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от колотья Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1887 год Фонд № 1550. Оп... Показать все