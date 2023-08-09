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Суворова Елена Матвеевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.05.1887 ст.

Дата смерти

20.06.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
17.05.1887 ст.

Отец: Суворов Матвей Трофимович

Мать: Суворова Евфимия / Ефимия Федоровна / Феодоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.05.1887 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Казенного ведомства села Рождествина крестьянин Егор Трофимов Суворов (тоже) и ... Показать все
Смерть
20.06.1887 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 23.06.1887 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от колотья Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1887 год Фонд № 1550. Оп... Показать все