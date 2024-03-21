Кузка-Василенко (Мельниченко) Мария
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти01.01.1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1784
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36T-8?i=660&cc=4133834&cat=1013792 Жених заявлен как вдовец. Но через несколько лет у него уже жена Агриппина. Третья, что ли? АПД: так и есть. ... Показать все
Смерть
01.01.1786
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36R-4?i=671&cc=4133834&cat=1013792