Кузка-Василенко (Мельниченко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузка-Василенко (Мельниченко) Мария

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

01.01.1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
14.05.1784

Муж: Кузка-Василенко Мартын Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36T-8?i=660&cc=4133834&cat=1013792 Жених заявлен как вдовец. Но через несколько лет у него уже жена Агриппина. Третья, что ли? АПД: так и есть. ... Показать все
Смерть
01.01.1786
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36R-4?i=671&cc=4133834&cat=1013792

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