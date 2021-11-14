Подсосов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодсосов Анатолий

Подсосов Анатолий

Место рождения

Jekaterinburg, Russland

Дата рождения

26.05.1930

Дата смерти

14.11.2021

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1930

Отец: Подсосов Иван

Мать: Szejko Irena Konstancja

Jekaterinburg, Russland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила

Смерть
14.11.2021
тюмень, Тюменская обл. Russian Federation