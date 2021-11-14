Подсосов Анатолий
Место рожденияJekaterinburg, Russland
Дата рождения26.05.1930
Дата смерти14.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1930
Отец: Подсосов Иван
Мать: Szejko Irena Konstancja
Jekaterinburg, Russland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила
Смерть
14.11.2021
тюмень, Тюменская обл. Russian Federation