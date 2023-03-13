Залотовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Залотовъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Залотовъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Залотовъ Петръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Залотовъ Максимъ
Мать ребёнка: не указана
Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1749