Залотовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залотовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Залотовъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Залотовъ Федоръ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Залотовъ Петръ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Залотовъ Максимъ

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1749
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